Рига, , 22:47 — REGNUM Сегодня, 27 мая, сборная Швеции встретилась с командой Чехии в рамках группового этапа чемпионата мира в Латвии. Встреча завершилась победой чешской сборной со счетом 4:2.

В первом периоде шведам удалось закрепить за собой преимущество в две шайбы с помощью голов Андреаса Вингерли и Рикарда Ракелля. Сборной Швеции удалось сохранить разницу в счете во втором периоде, но в заключительной 20-минутке чехи перехватили инициативу, забросив четыре безответные шайбы. В их составе отличились нападающие Якуб Врана, Ян Коварж, Якуб Флек и защитник Лукаш Клок.

Таким образом, чешская поднялась на четвертое место в группе А, на их счету 5 очков в четырех встречах. Швеция занимает последнюю строчку с 3 баллами в своем активе.