Брюссель, , 22:44 — REGNUM Страны Евросоюза почти полностью согласовали новый пакет индивидуальных санкций в отношении властей Белоруссии, которые должны стать реакцией на инцидент с самолётом Ryanair. Об этом сообщил 27 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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На пресс-конференции по итогам неофициальной встречи министров иностранных дел Евросоюза он отметил, что санкции могут быть утверждены уже в ближайшее время и для их введения не потребуется ожидать следующего заседания Совета ЕС, которое запланировано на 21 июня.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине не исключают введения запрета на поставки российского газа через Белоруссию в рамках санкций против официального Минска.

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