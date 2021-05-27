Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что поддерживает идею модернизации ядерной триады.

Об этом он сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

«Ядерная триада — основа стратегического сдерживания. На протяжении многих лет она была основой нашей национальной обороны. Я полностью поддерживаю и привержен модернизации триады», — заявил Остин.

Напомним, на данный момент в США идут острые дискуссии по вопросу эффективности межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и их способности преодолевать российскую противоракетную оборону.

Сейчас США не располагают техническими возможностями для принятия на вооружение иных стратегических носителей ядерных боеголовок, кроме МБР.

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