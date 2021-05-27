Вашингтон, , 23:29 — REGNUM Глава Пентагона Ллойд Остин поставил в известность Конгресс США в четверг, 27 мая, что командование «немножко» опережает сроки по выводу американских военных из Афганистана, сообщает Associated Press.

Президент США Джо Байден приказал вывести войска к 11 сентября. Остин не уточнил, когда закончится процесс.

Остин добавил, что министерство обороны США выделило $157 млрд на предотвращение террористических атак афганских групп против США.

Глава Пентагона отметил, что отслеживание угроз со стороны Аль-Каида после того, как США покинут Афганистан, будет осуществляться внутри границ Штатов.

ИА REGNUM напоминает, многие союзники США по НАТО с тревогой отнеслись к решению президента США Джо Байдена вывести войска из Афганистана. Союзники столкнулись с рядом серьезных вопросов, например, с тем, что станет с основной задачей сил НАТО в Афганистане, состоящей в обучении, консультировании и оказании помощи местным силам безопасности в крайне нестабильной стране.