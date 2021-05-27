Дамаск, , 22:27 — REGNUM Накануне, 26 мая 2021 года, в Сирии состоялись президентские выборы. Нет никаких сомнений, что Запад будет использовать их результаты для новых попыток подорвать международную позицию Сирийской Арабской Республики и дальше дестабилизировать внутреннее положение в стране.

Основную ставку США и Евросоюз делают на откровенную манипуляцию с понятием легитимности. Они не желают рассматривать термин «легитимность», который означает «законность», с точки зрения его юридического значения, отметили эксперты Института РУССТРАТ. Усилиями коллективного Запада в обороте появился новый смысл этого термина — «общественная оценка», абсолютно не связанная с законностью, объективными обстоятельствами и противоречащая здравому смыслу.

В Институте РУССТРАТ напомнили, что критики выборного процесса в Сирии не учитывают важные принципиальные моменты. Их требование «учитывать мнение всех сил в САР» относится и к территориям, находящимся под контролем Исламского государства (организация, деятельность которой запрещена в РФ), террористическая направленность которого признана не только в РФ, но и самими западными странами. Второй претензией к выборам является тот факт, что они проводятся только в областях, контроль над которыми сохраняет Дамаск. Между тем, США категорически отказались проводить их на землях, незаконно оккупированных американскими войсками.

Новая конституция республики, которая должна была быть выработана в ходе «женевского процесса», так и не появилась. Диалог между государством и оппозицией застопорился уже с 2018 года, причем главной причиной этого стало отсутствие взаимопонимания среди различных оппозиционных групп.

При отсутствии альтернативы действующей конституции, властям Сирии не оставалось ничего иного, как провести новые выборы. По действующему основному закону срок президентства Башара Асада подошёл к концу, а оставлять страну без верховной власти, означает превратить её в главный рассадник терроризма в регионе, отметили в Институте РУССТРАТ.