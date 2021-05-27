Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Возвращаться в Договор по открытому небу Вашингтон не планирует. Соответствующая информация получена от американских чиновников, сообщает 27 мая Associated Press.

Агентство пояснило, что Вашингтон в лице первого заместителя американского госсекретаря Уэнди Шерман уже уведомил о своём решении заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова.

Это сделано в преддверии готовящейся встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, США решили покинуть Договор по открытому небу год назад — при 45-м президенте Дональде Трампе. Со своей стороны о выходе из договора российские власти заявили в начале текущего года. Москва пояснила, что соблюдать договор при том, что из него выходит Вашингтон, становится невыгодным для безопасности России.

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