Йошкар-Ола, , 22:19 — REGNUM По состоянию на 1 мая текущего года, в Марий Эл уровень газификации домовладений в сельской местности составил 78%. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Планируется, что в рамках республиканской программы газификации на 2019−2023 годы будет построено 233 км межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

В настоящее время ведется учет негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, а также подготовке информации по стоимости финансирования подачи газа в такие домовладения.

По предварительным данным, в республике таких домов около 7 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году планируется приватизировать 133 газопровода, которые находятся на балансе республики. Протяженность сетей составляет 183 км, объекты оцениваются в сумму около 170 млн рублей. Все мероприятия по приватизации газопроводов планируется завершить до 1 сентября.

Читайте также: В Марий Эл планируют приватизировать 133 газопровода