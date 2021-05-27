Курган, , 22:17 — REGNUM В Кургане бывший руководитель управления Росреестра по Курганской области Олег Молчанов осуждён за превышении должностных полномочий. Об этом сообщает прокуратура региона.

Установлено, что Олег Молчанов в период с июня 2013 по январь 2020 незаконно требовал у подчинённых начисленные им и выплаченные по его указанию премии. Таким образом им было получено 621 500 рублей, которыми он распоряжался по собственному усмотрению.

За махинации с премиями в отношении Молчанова было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Суд, с учётом признания вины и полного возмещения ущерба, запретил Молчанову на 2,5 года занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления.