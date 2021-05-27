Вашингтон, , 22:09 — REGNUM Администрация президента США Джозефа Байдена приняла решение не возвращаться в Договор по открытому небу. Об этом 27 мая сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

О данном решении замглавы Госдепартамента США Венди Шерман сообщила заместителю главы МИД России Сергею Рябкову в четверг, 27 мая.

Отметим, на данный момент между Россией и США заключен закон по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Напомним, Соединённые Штаты вышли из Договора по открытому небу в ноябре минувшего года.

В январе в МИД России сообщили, что Москва также начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из соглашения. Как было заявлено, данное решение принято «в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора».