Москва, , 22:27 — REGNUM Вышел новый выпуск YouTube-шоу «Музыкалити» с участием певицы Валерии, продюсера Иосифа Пригожина, блогера Инстасамки и рэпера MONEYKEN. Ролик доступен с 27 мая на канале Gazgolder.

«Я поражён тем, как прошла сегодняшняя программа», — поделился своими впечатлениями от выпуска ведущий Максим Галкин. Зрители шоу также были удивлены взаимопониманию и уважению двух поколений артистов друг к другу.

«Удивлен, что так спокойно прошел выпуск, смотрел взахлеб. Обидно, что мало треков было», — поделился пользователь под ником «Саргерос 37ргн».

«Иосиф даже удивил нормальным поведением на этой программе. Такие простые и юморные они тут с Валерией», — прокомментировала Анастасия Герцик.

«Жаль, что в этом видео нет Ларисы Долиной. Вот она бы устроила Инстасамке тёмную», — считает пользователь This is Костя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из выпусков шоу «Музыкалити» произошёл скандал между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Исполнительница раскритиковала блогера и начинающую певицу за отсутствие знаний о музыке.

Читайте ранее в этом сюжете: Певец Трофим сравнил творчество блогеров с фастфудом