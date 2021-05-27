Милан, Италия, , 21:59 — REGNUM Сегодня, 27 мая, журналист Фабрицио Романо в своем твиттер сообщил, что миланский «Интер» достиг договоренности с Симоне Индзаги о подписании контракта.

По данным источника, соглашение с итальянским специалистом будет рассчитано на два сезона. Ранее официальный портал «Лацио» подтвердил информацию о том, что Индзаги покинул пост главного тренера команды.

В минувшем сезоне «Интер» возглавлял Антонио Конте, с которым команда смогла выиграть чемпионат Италии. Несколько дней назад Конте прекратил сотрудничество с клубом из-за разногласий с руководством.