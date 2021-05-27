Рим, , 21:53 — REGNUM Сегодня, 27 мая, официальный портал «Лацио» подтвердил информацию о том, что главный тренер команды Симоне Индзаги покинул свой пост.

«Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, игрока, чье имя долгие годы было связано с «Лацио» и успехами команды, изменить свои намерения», — написано в официальном заявлении команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что итальянский специалист ведет переговоры с миланским «Интером», руководство которого считает Индзаги главным кандидатом на пост главного тренера после ухода Антонио Конте.