Абуджа, , 21:56 — REGNUM Спасатели достали по меньшей мере тридцать тел из реки, где затонула лодка с более чем 160 пассажирами на борту, сообщает 27 мая BBC со ссылкой на представителей местной полиции.

«Нет надежды найти выживших в данный момент», — сообщили в полиции.

Отмечается, что количество погибших навряд ли будет установлено. Некоторые репортеры указывают, что на лодке могли находиться до 200 человек, по большей части женщины и дети.

ИА REGNUM напоминает, инцидент произошел на реке Нигер в штате Кебби. По предварительным данным, лодка перевернулась в ходе движения и начала тонуть. На борту находились более 160 пассажиров. В настоящее время ведется спасательная операция.

Пока удалось спасти 22 пассажиров, еще более ста числятся пропавшими без вести. Полиция предполагает, что причиной опрокидывания лодки стал перегруз.