Хамунди , , 21:52 — REGNUM Травмы различной степени тяжести получили 28 жителей города Хамунди (департамент Валье-дель-Каука, Колумбия) в ходе беспорядков, сообщает 27 мая Caracol.

По словам мэра Хамунди Андреса Фелипе Рамиреса, среди пострадавших — пять женщин и два сотрудника полиции. Кроме того, 18 участников протестов были задержаны.

Напомним, беспорядки в Колумбии идут уже месяц. Мрачная статистика представлена по столице республики: по данным Красного Креста, в Боготе число пострадавших приближается к сотне.

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