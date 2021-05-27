Лиссабон, , 21:51 — REGNUM Североатлантический альянс приветствует усилия ЕС по введению санкций против Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair, заявил 27 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, «должно быть понятно, что такие действия не останутся без ответа».

«Я приветствую тот факт, что союзники по НАТО в Европейском союзе применяют санкции против Белоруссии. Это четкое послание, которое свидетельствуют о том, что есть серьезные последствия, когда гражданский лайнер принуждают к посадке», — заявил Столтенберг перед началом встречи министров обороны Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в аэропорту Минска из-за анонимного сообщения о бомбе на его борту.

В ходе проверки самолета был задержан Роман Протасевич, основатель экстремистского Telegram-канала Nexta. Ранее Протасевич участвовал в военных преступлениях Киева против Донбасса в составе нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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