Рим, , 21:51 — REGNUM По данным исследований, проведенных в 2020 году, жители Италии в возрасте от 11 до 17 лет стали употреблять больше алкогольных напитков, но меньше курить, сообщил в четверг, 27 мая, глава национальной службы статистики Istat Джанкарло Бланджардо.

Увеличение потребления алкоголя особенно характерно для подростков-девочек, причем в отличие от своих сверстников мужского пола они чаще употребляют крепкий алкоголь, а не пиво. В среднем почти каждый пятый гражданин этого возраста употребляет алкоголь не менее одного раза в год, среди девочек этот показатель чуть выше (18,8% против 18,2%).

Курят около 6,3% подростков в возрасте от 14 до 17 лет, около 21,9% граждан в возрасте от 18 до 24 лет. Оба показателя снижаются: десять лет назад они составляли 8% и 26,8% соответственно. При этом эффект несколько нивелируется тем, что широкое распространение получили электронные сигареты, отметил Бланджардо.