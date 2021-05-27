Ижевск, , 21:49 — REGNUM По итогам проверки по факту пожара в национальном парке «Нечкинский» в отношении администрации Завьяловского района возбуждено административное дело по ч.1 ст.8.32 КоАП РФ («Нарушение правил пожарной безопасности в лесах»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В ходе проверки было установлено, что требования об обеспечении очистки территории между лесным фондом и земельными участками от травянистой растительности и иных горючих материалов полосы шириной 10 метров, а также о наличии минерализованной полосы шириной не менее 0,5 метра или другого противопожарного барьера администрация района не выполнила.

В адрес главы Завьяловского района внесено представление об устранении нарушений закона.

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Как сообщало ИА REGNUM, у деревень Поваренки в Завьяловском районе и Сидоровы Горы в Воткинском районе 17 мая произошел лесной пожар. Площадь возгорания составила около десяти гектаров. Пожар перекинулся на земли национального парка «Нечкинский», а площадь, пройденная огнем, увеличилась до 100 гектаров. На полную ликвидацию пожара потребовалось почти трое суток.

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