Триест, Италия, , 21:42 — REGNUM

С 31 мая в трех регионах Италии, вероятно, будут отменены все антикоронавирусные ограничения, кроме масочного режима, об этом свидетельствуют данные эпидемиологической статистики, опубликованные в четверг, 27 мая.

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Речь идет о Фриули-Венеции Джулии (Триест), Молизе и Сардинии. Они переместятся в так называемую «белую» эпидемиологическую зону, число новых заражений там стабильно меньше 50 на 100 тысяч населения.

Следующими регионами, где может быть введен режим «белой» зоны, в первой половине июня 2021 года могут стать Абруццо, Лигурия (Генуя), Венето (Венеция) и Умбрия.

По данным на 27 мая, в Италии умерли 125 793 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 171 (днем ранее — на 121). Число подтвержденных носителей выросло на 4147 (днем ранее — на 3937). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 022 084 человека, что составляет 18,3% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.