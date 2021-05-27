Москва, , 21:39 — REGNUM Перенос космического запуска с космодрома «Восточный» ракеты-носителя «Союз» со спутниками OneWeb вызван обнаружением проблем в электрооборудовании, сообщает 27 мая пресс-служба ArianSpace.

Уточняется, что перед запуском будет заменен один из элементов электрооборудования на ракете-носителе «Союз».

Напомним, ракета «Союз-2.1б» вечером 27 мая должна была вывести на орбиту 36 спутников связи британской компании OneWeb, стартовав с космодрома «Восточный».

Как сообщало ИА REGNUM, низкоорбитальные космические аппараты OneWeb обеспечивают высокоскоростной интернет через спутниковую связь.

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