Казань, , 21:36 — REGNUM В Татарии в отношении руководства ООО «Научно-Производственное объединение вычислительных систем» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год неустановленный злоумышленник внес в налоговые декларации и другие документы заведомо ложные сведения, а также отразил фиктивные взаимоотношения с 10 контрагентами. Фальшивые сведения позволили ООО уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 46 млн рублей.

В настоящее время допрошены свидетели, изъяты необходимые следствию документы, проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также направленные на установление лиц, подлежащих привлечению к уголовное ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по аналогичной статье было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО «ТНГ-Групп». Таким же способом компания уклонилась от уплаты налогов на 111,7 млн рублей.

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