Париж, , 21:36 — REGNUM Сегодня, 27 мая, портал The Telegraph сообщил, что Зинедин Зидан, ранее покинувший пост главного тренера мадридского «Реала», будет ждать возможности возглавить сборную Франции.

По данным источника, это может произойти после окончания грядущего чемпионата Европы. На данный момент тренерский штаб французской команды возглавляет Дидье Дешам.

Также портал отмечает, что к французскому специалисту проявляет интерес «Тоттенхэм». Руководство лондонского клуба планирует связаться с представителями Зидана для обсуждения планов тренера на ближайшее будущее.