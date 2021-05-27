Рим, , 21:35 — REGNUM

Из-за экономических проблем авиакомпании «Алиталии» ее сотрудникам в мае 2021 года выплатят лишь 50% зарплаты, передает Mediaset в четверг, 27 мая, со ссылкой на заявления уполномоченных правительством комиссаров.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.