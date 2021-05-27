Москва, , 21:30 — REGNUM Переговоры по вопросу второго саммита Россия — Африка планируется возобновить в ближайшее время, сообщил 27 мая журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

По итогам переговоров с министром иностранных дел Габона Пакомом Мубеле-Бубейя, состоявшихся сегодня, 27 мая, в Москве, глава МИД РФ напомнил, что на саммите Россия — Африка в Сочи в октябре 2019 года было решено провести ряд мероприятий, в том числе готовить второй саммит.

Хотя пандемия коронавируса помешала реализовать часть планов, второй саммит планируется провести, и очные контакты по этому вопросу должны состояться «самом ближайшем будущем», отметил Лавров.

Прежде всего речь идёт о контактах между Россией и африканской «тройкой» — ЮАР, Египтом и Демократической Республикой Конго.

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