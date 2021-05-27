Москва, , 22:26 — REGNUM Раздел имущества исполнительницы Пелагеи и её бывшего супруга, хоккеиста Ивана Телегина, завершился. Об этом 27 мая сообщает издание «Комсомольская правда» со ссылкой на друзей спортсмена.

По данным издания, Пелагея «забрала» всю недвижимость. «Он (Иван Телегин — ИА REGNUM) отдал ей квартиру в элитном комплексе «Кутузовская Ривьера», половину денег от проданного Bentley Continental GT и загородный дом на Новой Риге. Плюс ко всему он еще и выплачивает ипотеку за этот дом», — поделились друзья хоккеиста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Иван Телегин сделал предложение своей новой возлюбленной. Ей стала предприниматель Мария Гончар из города Нижневартовск.

Читайте ранее в этом сюжете: Не прошло и года — бывший муж Пелагеи снова женится