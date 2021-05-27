Кальяри, Италия, , 21:18 — REGNUM Около 9 миллионов человек планирует провести вне дома по крайней мере одну ночь во время «длинных выходных» накануне Дня республики (2 июня), сообщили в национальной туристской ассоциации Federalberghi в четверг, 27 мая.

99,3% этих граждан намерены остаться в Италии, 69,6% — в границах собственного региона, 22,5% намерены отправиться в одну из соседних провинций.

День республики — первый национальный праздник в период после начала сокращения эпидемиологических ограничений в Италии.