Вашингтон, , 21:16 — REGNUM Федеральный бюджет США в размере шесть триллионов долларов на 2022 финансовый год будет завтра, 28 мая, представлен американским президентом Джо Байденом, пишет 27 мая The New York Times.

Отмечается, что расходы американского правительства увеличиваются по сравнению с прошлым годом, а через десять лет они могут составить не менее $8,2 трлн.

Усиление бюджета объясняется потребностью в модернизации инфраструктуры и увеличении социальной поддержки. Указано, что дефицит бюджета США в 2022 финансовом году будет на уровне $1,8 трлн.

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