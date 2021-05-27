Рим, , 21:12 — REGNUM Профсоюзы не поддержат никакие планы по увольнению сотрудников из авиакомпании «Алиталия», заявил в четверг, 27 мая, глава национального профсоюза Cgil Маурицио Ландини.

«Мы говорим о людях из плоти и крови, которые все эти годы обеспечивали функционирование важнейшей компании», — отметил он.

Днем ранее министр экономики Италии Даниэле Франко заявил, что «Алиталия» в новом облике (компания Ita) будет обладать меньшим числом самолетов и совершать меньше рейсов. При этом он не стал говорить о вероятных новых сокращениях в компании.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению авиакомпании (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов, однако большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо, средства на этом этапе она получает от государства.