Москва, , 21:14 — REGNUM Певец Трофим (настоящее имя — Сергей Трофимов) высказал своё мнение относительно творчества современных блогеров. Об этом 27 мая сообщает издание StarHit.

Как отмечает издание, исполнитель скептически относится к творчеству блогеров. «Поющие блогеры — это фастфуд: он сегодня выпущен, а завтра его забудут. А есть группа Pink Floyd, которая останется на века, потому что там — творчество. Это разные вещи», — отмечает Трофим.

ИА REGNUM напоминает, что Трофим является певцом, поэтом и автором песен. С 2011 года носит звание Заслуженного артиста России.

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