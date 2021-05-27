Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 21:08 — REGNUM На Ямале вынесен приговор по уголовному делу об убийстве жителя Надыма и покушении на убийство ещё четверых граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что в городе Надыме днём 1 декабря 2018 года двое братьев 1966 и 1970 годов рождения, вооружившись пистолетами, сговорились на убийство пятерых надымчан из личных неприязни. Замысел они воплощали на улице, расстреливая людей. Трое надымчан были ранены, один из них, 1988 года рождения, скончался. Двоим удалось скрыться от вооружённых братьев.

Отмечается, что обвиняемые оказывали активное противодействие следствию, давили на свидетелей, по обеспечению безопасности которых пришлось принимать дополнительные меры.

С учётом обвинительного вердикта присяжных заседателей, суд назначил братьям наказание в виде 20 лет лишения свободы каждому с отбыванием в колонии строгого режима.