Екатеринбург, , 21:07 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура Верх-Исетского района ведёт надзорные мероприятия из-за порыва трубопровода водоснабжения. По причине этой аварии семь частных домов оказалось подтоплено, сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Авария произошла 27 мая на перекрёстке улиц Татищева и Плотников. Диаметр повреждённой трубы составляет 400 мм.

Место порыва отключено. Сейчас «Водоканал» устраняет последствия аварии. Полностью сделать это планируется к 29 мая.