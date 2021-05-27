Пекин, , 21:02 — REGNUM Об эффективности более чем в 70% случаев двух вакцин от SARS-CoV-2 компании Sinopharm (Китай) сообщает 27 мая Синьхуа.

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Такие предварительные данные получены по итогам третьей фазы клинических испытаний препаратов китайского фармпроизводителя. Результаты опубликованы в Журнале Американской медицинской ассоциации. Отмечается, что вакцины не только эффективны, но и безопасны.

Одна из вакцин показала эффективность на 72,8% (Уханьский институт биопрепаратов), вторая — на 78,1% (Пекинский институт биопрепаратов). Добавим, что оба института разработали инактивированные вакцины от коронавируса нового типа.

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