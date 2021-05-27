София, , 21:12 — REGNUM В возрасте 30 лет умерла болгарская актриса Лорина Камбурова. Об этом сообщает издание Starhit со ссылкой на её близкого друга Геннадия Авраменко.

По данным издания, у Камбуровой диагностировали двустороннее воспаление лёгких. «Утром сегодня пришла ужасная новость: так и не выкарабкалась наша Лорина», — поделился Авраменко.

ИА REGNUM напоминает, что Лорина Камбурова являлась актрисой и вокалисткой группе Ross’N Lorina. Известность она получила благодаря роли в фильме «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо».

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