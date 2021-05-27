Триест, Италия, , 21:01 — REGNUM

В трех регионах Италии, Фриули-Венеции Джулии (Триест), Молизе и Сардиии, в ближайшее время могут быть открыты дискотеки, соответствующие распоряжения администрации регионов опубликовали в четверг, 27 мая.

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При этом собственно танцевать (нарушая тем самым санитарную дистанцию) будет нельзя: посетителям разрешат использовать сервисы баров и ресторанов, а также просто слушать музыку.

По данным на 27 мая, в Италии умерли 125 793 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 171 (днем ранее — на 121). Число подтвержденных носителей выросло на 4147 (днем ранее — на 3937). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 022 084 человека, что составляет 18,3% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.