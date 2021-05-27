Монреаль, Канада, , 21:00 — REGNUM Международная организация гражданской авиации (ICAO) намерена провести расследование инцидента с принудительной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщает 27 мая министерство транспорта Ирландии.

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Как уточняется, промежуточные итоги расследования ICAO намерена предоставить к 25 июня.

Напомним, 23 мая самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска. По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Однако последние опровергли свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске были задержаны находившиеся на борту основатель оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и гражданка России Софья Сапега.