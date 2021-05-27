Венеция, Италия, , 20:59 — REGNUM

Обеспечить вакцинацию всех мигрирующих по территории Италии в период отпусков жителей будет невозможно, заявила в четверг, 27 мая, министр по делам регионов Мариастелла Джельмини.

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Если в некоторых регионах все-таки удастся прививать и местных жителей согласно общему плану, и туристов, то препятствий этому никто чинить не будет, но главное — не создавать ситуацию неразберихи для жителей, отметила она.

Ранее намерение прививать туристов второй дозой вакциной (при условии получении первой в своем регионе до начала отпуска) выражали власти Венеции, Генуи и Рима.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 27 мая, в Италии умерли 125 793 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 171 (днем ранее — на 121). Число подтвержденных носителей выросло на 4147 (днем ранее — на 3937). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 022 084 человека, что составляет 18,3% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.