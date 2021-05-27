Рим, , 20:59 — REGNUM Сегодня, 27 мая, журналист Фабрицио Романо в своем твиттере сообщил, что главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги может в скором времени покинуть римский клуб.

По данным источника, итальянский специалист пока не возвращался к переговорам с руководством римского клуба о продолжении своей тренерской деятельности в «Лацио».

Напротив, в СМИ появилась информация, что миланский «Интер» продолжает контактировать с Индзаги, считая его главным кандидатом на пост главного тренера после ухода Антонио Конте.