Женева, Швейцария, , 20:56 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 539 384 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 11 693 пациента с COVID-19. Об этом сообщает 27 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 168 040 871 носитель коронавирусной инфекции, подтверждено 3 494 758 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 461 347 выявленных случаях заражения и 10 628 умерших пациентах с COVID-19 за сутки.