Москва, , 20:55 — REGNUM Сегодня, 27 мая, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников дал комментарий о скором приезде голкипера «Флориды» Сергея Бобровского в расположение сборной России.

«Если Сергея пригласили, то все целесообразно, он хороший голкипер. К финалу как раз будет готов. Бобровского берут как раз под то, чтобы показать максимальный результат.

МНе нравится, как Самонов проводит групповой этап. Видно, что парню не хватает немного опыта, но играет неплохо. Приезд Бобровского не ударит по нему морально, у вратарей другая психология. Уверен, Саша все понимает», — приводит слова Кожевникова портал «Чемпионат».

Напомним, что Сергей Бобровский должен присоединиться к национальной команде 29 мая.