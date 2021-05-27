Вашингтон, , 20:50 — REGNUM Сегодня, 27 мая, генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан дал комментарий по поводу ситуации вокруг российского голкипера Ильи Самсонова.

У Самсонова есть качества, над которыми мы с ним работаем. Он продемонстрировал, что способен быть номером одни. Мы выразили то, что, по нашему мнению, он должен сделать для этого.

Надеюсь, он будет прогрессировать. Мы будем следим за его работой в межсезонье и в лагере, а там уже внесем коррективы.

Нам потребовалась пара недель, чтобы заставить его двигаться в правильном направлении в межсезонье. С точки зрения навыков Самсонов может вынести нагрузку первого номера», — приводит слова Маклеллана портал The Athletic.

В минувшем для «Вашингтона» сезоне Самсонов провел 19 матчей в регулярном чемпионате, добыв 13 побед при 2 матчах на «ноль».