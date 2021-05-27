Рим, , 20:49 — REGNUM

Комиссар правительства Италии по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло в четверг, 27 мая, предложил властям регионов рассмотреть вопрос о прививках от коронавируса потенциальных посетителей дискотек.

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Он отметил, что такой шаг позволил бы, с одной стороны, увеличить долю вакцинированных среди молодежи, а с другой — возобновить работу танцевально-развлекательной отрасли при соблюдении необходимых санитарных ограничений.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 27 мая, в Италии умерли 125 793 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 171 (днем ранее — на 121). Число подтвержденных носителей выросло на 4147 (днем ранее — на 3937). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 022 084 человека, что составляет 18,3% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.