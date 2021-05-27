Магнитогорск, Челябинская область, , 20:47 — REGNUM Группа из четырёх человек задержана в городе Магнитогорске (Челябинская область) по подозрению в хищении крыши гаража с территории гаражно-строительного кооператива, сообщили 27 мая в пресс-службе регионального управления Росгвардии по Челябинской области.

Инцидент произошёл утром накануне, 26 мая. Председатель гаражного кооператива, находящегося на улице Сталеваров, указал росгвардейцам на трёх мужчин и одну женщину, которые, по его словам, пытались похитить металлический навес одного из гаражей.

Выяснилось, что двое из мужчин были ранее неоднократно судимы, в том числе за кражу и грабёж. Задержанных передали полиции для дальнейшего разбирательства.

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