Тимашевский район, Краснодарский край, , 21:12 — REGNUM Рэпер Моргенштерн перевёл деньги на лечение трёхлетнего ребёнка из Тимашевска. Об этом 27 мая сообщает Esquire.

По данным издания, у мальчика диагностирована спинальная мышечная атрофия второго типа — заболевание вызывает прогрессирующий паралич. Ему нужен укол «Золгенсма», который стоит около 168 млн рублей.

Перевод средств от Моргенштерна — самое крупное пожертвование с начала сбора. На данный момент семье мальчика удалось собрать 28 млн рублей.

Под одной из публикаций Моргенштерна в социальной сети Instagram его поблагодарила одна из местных жителей Тимашевска.

«Спасибо тебе за то, что ты зарабатываешь эти миллионы и делишься ими с больными детьми, поклон и уважение тебе от города Тимашевска. Ты герой сегодняшнего дня в нашем городе», — обратилась к Моргенштерну _olgamelnichenko_.

Ранее Моргенштерн отправил деньги семьи погибших в результате стрельбы в Казани. Точная сумма неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Million Dollar: Business — Моргенштерн выпустит второй альбом за месяц