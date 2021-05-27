Ереван, , 20:35 — REGNUM Об отставке и.о. министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна со своего поста написала 27 мая пресс-секретарь армянского МИД Анна Нагдалян в Facebook.

Нагдалян «Глава МИД Республики Армения Ара Айвазян подал заявление об отставке».

https://www.facebook.com/anna.a.naghdalyan/posts/10157620215362434

Напомним, Айвазян возглавляет армянское внешнеполитическое ведомство с 18 ноября 2020 года. Его предшественником был Зограб Мнацаканян. Айвазян до того как стать главой МИД Армении, являлся послом республики в Литве, Латвии и Эстонии.

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