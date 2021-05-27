п.г.т. Троицкий, , 20:28 — REGNUM Прокуратура взялась за защиту прав жителей посёлка Троицкий (Свердловская область), у которых ослабел напор воды. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

Из-за слабого напора люди не могут даже принять душ и постирать личные вещи. Прокурор района лично посетил «проблемные» дома и подтвердил, что сказанное жителями — правда. Двум МУПам — «Единому водоканалу» и «Единой управляющей компании» — были внесены представления об устранении нарушений.

«Ресурсоснабжающей организацией приняты меры по нормализации подачи воды в жилые дома, управляющей организацией проводятся мероприятия по обеспечению надлежащего водоснабжения каждого жилого помещения в указанных домах», — сообщили в прокуратуре. Прокуратура держит окончательное решение вопроса на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура обратила внимание на то, что в Екатеринбурге затянули со строительством зданий для двух гимназий.

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