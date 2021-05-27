Киев, , 20:25 — REGNUM Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал оппозиционные телеканалы «112 Украина» и NEWSONE, а также телеканал «НАШ» за звучавший в эфире «язык вражды».

Соответствующее решение обнародовано 27 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации нацсовета, телеканал NEWSONE оштрафовали на 114 тысяч гривен (около $4 тыс.) за фразу телеведущего о том, что «бандеровско-ориентированное национальное общество Украины является врагом русскоязычного населения». В свою очередь, телеканал «112 Украина» получил штраф в 100 тыс. гривен за высказывания экс-лидера Компартии Украины Петра Симоненко о гражданской войне в Донбассе.

Телеканал «НАШ» получил сразу два штрафа по 114 тысяч гривен за трансляцию «дискриминационных высказываний» экс-депутата Рады Елены Бондаренко и бывшего премьера страны Николая Азарова, которые резко критически отзывались о действиях вооруженных сил Украины, называя силовиков «преступниками».

ИА REGNUM напоминает, что телеканалы «112 Украина» и NEWSONE с февраля этого года находятся под санкциями власти и отключены из телевизионного эфира. Эти телеканалы продолжают свое вещание только в Интернете.