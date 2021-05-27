Сиэтл, США, , 20:22 — REGNUM Amazon Studios приобрела у компании A24 права на документальный фильм «Вэл», сюжет которого расскажет о жизни актёра Вэла Килмера. Об этом 27 мая сообщил портал The Wrap.

Отмечается, что в основу картины лягут «тысячи часов» видеозаписей, которые на протяжении многих лет делали Килмер и его братья. В качестве режиссёров выступили Лео Скотт и Тин Пу.

Отмечается, что в рамках проекта кинематографисты попытаются выяснить, почему Килмер является одним из «самых непостоянных и непонятых актеров последних нескольких десятилетий». Amazon планирует выпустить фильм в конце 2021 года.

Напомним, Вэл Килмер снялся в таких известных картинах, как «Лучший стрелок», «Бэтмен навсегда», «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» и других. Его последним проектом стал сиквел «Лучшего стрелка» — «Топ Ган: Мэверик».

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