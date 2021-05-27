Рим, , 20:21 — REGNUM

По данным на вечер четверг, 27 мая, в Италии умерли 125 793 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 171 (днем ранее — на 121), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 4147 (днем ранее — на 3937).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 205 970 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 253 193 человека — на 6836 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 11 022 084 человека, что составляет 18,3% населения Италии.