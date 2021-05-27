Москва, , 21:11 — REGNUM Рэпер Моргенштерн выпустит второй альбом за месяц. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте 27 мая.

https://www.instagram.com/p/CPYVCSwLJik/

Новый альбом рэпера называется Million Dollar: Business. «Зачем делать альбом за лям баксов, если можно сделать два альбома и забрать два ляма баксов?» — написал в своём профиле Моргенштерн. Новая пластинка выйдет в ночь с 27 на 28 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая 2021 года вышел клип на песню PABLO. В нём Моргенштерн предстал в образе наркобарона.

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