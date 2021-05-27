Пекин, , 20:18 — REGNUM По случаю 40-летия основания газеты China Daily партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин обратился к трудовому коллективу издания с поздравительным письмом, в котором призвал правдиво, многомерно и всесторонне рассказывать о Китае и вносить достойный вклад в развитие контактов и обменов между страной и миром. Об этом 27 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что газета является «голосом Китая» на международной арене.

Председатель Си высказался за использование 40-летнего юбилея в качестве отправной точки для укрепления своей роли в распространении правды о Китае, внедрять и развивать современные и эффективные методы работы, всегда помнить об ответственности за связь КНР с другими странами.

Отметим, что China Daily была основана 1 июня 1981 года и стала первой после образования КНР государственной газетой, выходящей на английском языке и имеющей целевой глобальную аудиторию. В настоящий момент тираж газеты достиг 700 тыс. экземпляров, а количество пользователей распространяемых ею материалов превысило 350 млн человек.