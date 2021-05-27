Пекин, , 20:16 — REGNUM В режиме видеоконференции министр общественной безопасности КНР Чжао Кэчжи и глава МВД Сербии Александр Вулин обсудили состояние взаимодействия в сфере охраны безопасности и правопорядка и договорились об его укреплении. Об этом 27 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что были затронуты и другие сферы международного сотрудничества.

По мнению китайской стороны, достигнутое под руководством глав государств всеобъемлющее стратегическое партнерство КНР и Сербии необходимо развивать в направлении сотрудничества в сфере безопасности вдоль маршрута «Пояса и пути». Сербская сторона с этим согласилась, высказавшись за всестороннюю активизацию взаимодействия. В ходе встречи было подписано соглашение о двустороннем признании водительских удостоверений.